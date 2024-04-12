أخبار اليمن : قيادات حزبية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

قيادات حزبية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المباركتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان بمناسبة عيد الفطر المبارك من قيادات حزبية حيث تلقى برقية تهنئة من عبدالعزيز البكير الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي جاء فيها :معالي الشيخ المناضل / صادق بن أمين أبوراسرئيس المؤتمر الشعبي العام "حفظكم الله"

تحية طيبة وبعد:

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء الحزب القومي الإجتماعي أن أرفع إلى مقامكم النضالي الجليل والهامة الوطنية الكبيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يأتي وبلدنا وشعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية تعيش في تحدٍ كبير في مواجهة أخطار محدقة ومختلفة ومتعددة.

وأهنئ من خلالكم كل قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأشيد بصمود الشعب اليمني أمام كل التحديات التي شهدها اليمن طيلة سنوات العدوان والحصار حتى اليوم والذي كان ولا زال لكم أدواراً بارزة وبصمات جلية في تفويت الفرصة على كل المتربصين باليمن والشعب اليمني وفي إفشال كل مخططات الأعداء الإجرامية، وأحلام الطغاة والغزاة والمحتلين.

سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت كل آمال وتطلعات الشعب اليمني في إحلال السلام والنصر على الأعداء في اليمن وفي سائر الأراضي العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية.

وكل عام وأنتم بألف خير

المخلص / د. عبدالعزيز البكير

الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي

وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال

كما تلقى برقية مماثلة من الأخ نشوان ناصر النصيري

الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جاء فيها :

*فخــامة الشيخ المناضل / صادق أمين أبو رأس*

*رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى* *حفظكم الله*

*يسعدني ويشرفني شخصيا" ونيابتا" عن كافة قيادات حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لشخصكم الكريـــــم وعبركم لكافة قيادات المؤتمر الشعبي العام أسمـــــى أيات التهانـــــي وأصـــــدق التبريكـــــات ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٥ هـــ ـــ ٢٠٢٤ م ..*

*كــــــل عــــــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر وصحـــــة وعافيـــــة ..*

*أخــوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري*

*الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية*

*عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي*

وتلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من الأخ خالدجيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضوالمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطيجاء فيها :

معالي الشيخ المناضل/صادق بن أمين أبوراس...رئيس المؤتمر الشعبي العام...المحترم.... تحيه طيبه..وبعد...

يسرني أصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن أرفع إلى معاليكم بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم..

حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمة من أجل وأعظم العبادات لكونها تأتي تتويجاً لشهر الرحمة والغفران شهر رمضان المبارك نسئل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وأن يشملنا برحمته وغفرانه بإذنه تعالى..

وكل عام وانتم وشعبنا اليمني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية بخير..

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..

اخوكم/خالدجيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضوالمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي

كما تلقى برقية أخرى من الشيخ محمد محمد القاز الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية جاء فيها :

الأخ الشيخ المناضل صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام"أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية".

سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع وقد تحقق لليمن وشعبها مايصبو اليه من نصر مؤزر وحرية وسيادة وإستقلال وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الثورية والسياسية الرشيدة وكل عام والجميع بألف خير

اخوكم الشيخ / محمد محمد القاز

الأمين العام لحزب الإتحاد

الديمقراطي للقوى الشعبية

كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من الأخ مختار ناجي علي يونس

الامين العام لحزب الحوار الوطني جاء فيها :

الشيخ المناضل/ صادق امين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام.

تحيه وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار اليمني وكل انصار الحوار ان أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات ، وعبركم ومن خلالكم إلى كل قيادات وكوادر وحلفاء المؤتمر السعبي العام ، وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج. .

سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيد الفرج والنصر ولأمن والسلام والإستقرار والرخاء والإزدهار لوطننا ، وعيد الوفاق والتوحد والإخاء بين أبناء شعبنا بمختلف إنتماءاتهم السياسية والمذهبية والمناطقية.

وان يعيد علينا وعليكم هذه المناسبه بألف خير.

متمنيا لكم موفور الصحة والعافية. ودوام التوفيق والنحاح في كل مهامكم العملية وفي مختلف شؤون حياتكم.

ودمتم والله يرعاكم. .

اخوكم الأستاذ /

مختار ناجي علي يونس

الامين العام لحزب الحوار الوطني.