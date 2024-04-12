أخبار اليمن : الأرصاد يصدر تحذير جديد

دوت الخليج -

الأرصاد يصدر تحذير جديد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب وأجواء حارة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز ولحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات مأرب، الجوف، البيضاء والضالع، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة على الصحارى والسهول الساحلية التهامية.

وأفاد بأنها هطلت أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء وشمال الضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو السحب المنخفضة وتشكل الضباب ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونبه المواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية التهامية.