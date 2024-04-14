أخبار اليمن : الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة درهم الوهباني

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الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة درهم الوهباني

بعث عضو المجلس السياسي الاعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة درهم عقلان الوهباني جاء فيها : الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة درهم الوهبانيبعث عضو المجلس السياسي الاعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة درهم عقلان الوهباني جاء فيها : الاخ العزيز الدكتور/ عبدالمجيد عقلان ذياب الوهباني

الأخ العزيز الشيخ/ جميل عقلان ذياب الوهباني الأبناء الأعزاء / عبدالعالم ووليد وأكرم ومحمد وأسد وصالح ( أولاد المرحوم) تحية طيبة وبعد.. ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة اخيكم ووالدكم الحاج درهم عقلان ذياب الوهباني رحمه الله عليه صاحب القلب الطيب والروح الصادقة والأخلاق الحسنة المشهودة والذي وافته المنية في يوم الجمعة المباركة الموافق3شوال1445هجريه. وهنا أتقدم إليكم ولجميع افراد الأسرة ببالغ العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".. أخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

عضو المجلس السياسي الأعلى

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

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