أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالرحمن الارياني

دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالرحمن الارياني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامه عبد آلرحمن بنّ حسن بنّ عبدالله الإرياني .

واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد المستشار أحمد عبدالرحمن الارياني وإخوانه وال الارياني كافة بمناقب الفقيد الذي كان أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ،وتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه القضائية ورمز للعدالة كما كان أحد الذين يسعون للإصلاح بين الناس.

وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد القاضي عبدالرحمن الارياني بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته

وأن يمُن بالصبر والسلوان على أهله ذويه إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.