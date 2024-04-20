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أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالرحمن الارياني

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الارياني
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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامه عبد آلرحمن بنّ حسن بنّ عبدالله الإرياني .

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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالرحمن الارياني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامه عبد آلرحمن بنّ حسن بنّ عبدالله الإرياني .
واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد المستشار أحمد عبدالرحمن الارياني وإخوانه وال الارياني كافة بمناقب الفقيد الذي كان أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ،وتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه القضائية ورمز للعدالة كما كان أحد الذين يسعون للإصلاح بين الناس.
وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد القاضي عبدالرحمن الارياني بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يمُن بالصبر والسلوان على أهله ذويه إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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