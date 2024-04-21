أخبار اليمن : اجتماع في صنعاء لمناقشة آلية تجويد وتحسين الخدمات الطبية

اجتماع في صنعاء لمناقشة آلية تجويد وتحسين الخدمات الطبيةناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، آلية تحسين وتجويد الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني وضم وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات ومديري مكاتب الصحة والمستشفيات بالمحافظات ومديري البرامج والإدارات بالوزارة، عبر فيديو الكونفرس، إلى مستوى الانضباط الوظيفي بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات.

وفي الاجتماع استعرض الوزير المتوكل خطة المرحلة المقبلة في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتجويدها وتأهيل الكوادر في مختلف المرافق الصحية بالمحافظات .. مؤكدا ضرورة تعزيز القدرات وأنظمة الرقابة والإشراف والمتابعة بروح المسؤولية الوطنية لتحسين الأداء وتخفيف معاناة المواطنين في ظل تداعيات العدوان والحصار.

وأكد ضرورة تلافي السلبيات والارتقاء بالأداء المؤسسي والقطاع الصحي وتحسين خدماته بالاستفادة من التكنولوجيا والعمل على استكمال الأتمتة في مختلف المرافق الصحية.

وشدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال على الجميع استشعار مسؤولياتهم بما يكفل تعزيز دور قطاع الصحة في مواجهة التحديات والأوبئة.. مثمناً جهود كوادر القطاع ودورها في استمرار تقديم الخدمات.