أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا العدوان على غزة الى 34 الف

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة الى 34 الف
ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الاثنين، الى 34151 شهيدا، اغلبيتهم من الأطفال والنساء، و77084 مصاب، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن جيش العدو الصهيوني ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة: أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولليوم الـ 199 على التوالي يواصل جيش العدو الصهيوني، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من أكتوبر الماضي .
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