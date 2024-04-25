أخبار اليمن : قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. صنعاء تستهدف سفينة إسرائيلية

قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. صنعاء تستهدف سفينة إسرائيلية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة إسرائيلية، وأهدافِ تابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلة بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية استهدفت السفينةً الإسرائيليةً (MSC DARWIN) في خليجِ عدن، بعدد منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وعدد منَ الطائراتِ المسيرة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.
وأشارت إلى أن القوةُ الصاروخيةُ أطلقت عدداً منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ على عددٍ منَ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلة.
وأكدت القواتِ المسلحةَ استمرارَها في نصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ من خلالِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيطِ الهنديِّ.
كما أكدت الاستمرار في تنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهدافِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
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