أخبار اليمن : استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية

استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، وإسقاط طائرة أمريكية في محافظةِ صعدةَ، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القواتُ البحريةُ استهدفت السفينةً النفطيةً البريطانيةً (ANDROMEDA STAR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.
وأكدت أن قواتُ الدفاعِ الجويِّ نجحت أمسِ في إسقاطِ طائرة أمريكية نوع MQ9 في أجواءِ محافظةِ صعدةَ، وذلكَ أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائية.. مشيرة إلى أنه تمَّ استهداف الطائرة بصاروخ مناسب.
كما أكدت الاستمرار في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
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