أخبار اليمن : 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزة

10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزةأعلن الدفاع المدني في غزة، أن أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم

وقال في بيان اليوم الثلاثاء: إن "هؤلاء المفقودين غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات، وبالتالي يتجاوز عدد الشهداء أكثر من 44 ألفا".

وأوضح أن "الدفاع المدني تلقى العديد من النداءات من الأهالي وفرق شبابية متطوعة، لمساندة جهود ومبادرات فردية في محاولات استخراج جثامين الشهداء في عدد من المنازل والبنايات السكنية التي مضى على تدميرها شهور عديدة".

وأشار إلى أن "طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة بمساندة الأهالي والفرق المتطوعة بما يتوفر من أدوات يدوية بسيطة، وبرغم ما تعرضت وتتعرض له طواقمنا من نقص في الكادر البشري، وشحّ في الإمكانات والمعدات، تمكنت من انتشال عدد من جثامين الشهداء وقد تحللت بشكل كامل".

الدفاع المدني أكد أن "العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى 3 أعوام، خاصة وأن مسؤولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طن من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة".

‏وحذر من أن "استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع في عملية تحلل الجثامين".