أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل عثمان

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل عثمانبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد عبدلله عثمان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وكيل محافظة تعز، وافراد الاسرة، وكافة آل عثمان بمديرية المسراخ محافظة تعز، وذلك بوفاة نجله عثمان.

وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

