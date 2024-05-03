أخبار اليمن : الأونروا: 37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم في غزة

الأونروا: 37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم في غزةحذّرت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ‏من أن الأوضاع في غزة "مروعة"، مشيرة إلى أن 37 طفلاً ‏يفقدون أمهاتهم كل يوم داخل القطاع.‏

وأضافت الوكالة عبر "إكس"، أن "الحرب ‏الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت ما يزيد على 10 آلاف ‏امرأة، وأصابت نحو 19 ألفاً أخريات".‏

ولفتت إلى أن نحو 155 ألف امرأة حامل أو مرضّعة تواجه ‏صعوبة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية.‏

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.