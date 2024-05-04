أخبار اليمن : الشوافي يكشف توقعات مفاجأة عن طقس اليمن

الشوافي يكشف توقعات مفاجأة عن طقس اليمنكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة كبيرة في حالة الطقس المتوقعة في اليمن، خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الشوافي، إنه من المتوقع خلال اليوم وغدا استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، إضافة إلى بعض المناطق وسط وغرب اليمن.

وتوقع الشوافي تراجع تدريجي لشدة ونطاق هطول الأمطار خصوصاً الإثنين المقبل، مع استمرار هطول بعض الأمطار المتفرقة على مناطق شرق اليمن.

وأشار الفلكي اليمني إلى تحسن تدريجي لتوسع هطول الأمطار واشتداد غزارتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء لتشمل المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ويكون ملحوظ مع نهاية الأسبوع، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.

وكان الفلكي الشوافي قد كشف في وقت سابق، عبر حسابه فيس بوك، أن "بيانات وخرائط نماذج الطقس العالمية مثل GFS & ECMWF تشير الى حالة ماطرة، قد تكون غزيرة - شديدة الغزارة على بعض المناطق من ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية اليمنية بالتزامن مع توقعات استمرار هطول الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من وسط وغرب اليمن مع تراجع نطاق الهطول مقارنة بالايام الماضية بالنسبة لوسط وغرب اليمن ولكن توقعات الاسبوع اللاحق مبشرة بالخير باذن الله".