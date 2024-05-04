أخبار اليمن : عاجل.. غرق سفينة نفطية في ميناء عدن

عاجل.. غرق سفينة نفطية في ميناء عدن
حذرت وزارة الثروة السمكية من حدوث كارثة بيئية نتيجة غرق سفينة نفطية في ميناء عدن الذي تسيطر عليه مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الاحتلال الإماراتي.
وأكدت الوزارة في بيان، غرق السفينة المتهالكة "كورال" في منطقة المخطاف بميناء عدن متسببة في تسرب نحو 100 طن متري من المازوت، مما قد يؤدي إلى نفوق أطنان من الأسماك والأحياء البحرية في سواحل عدن.
واعتبرت غرق السفينة تهديدا خطيرا للبيئة والحياة البحرية في المنطقة، ويؤثر على مصدر الغذاء والدخل لفئة كبيرة من المواطنين في عدن.
وأدانت وزارة الثروة السمكية تقاعس وتجاهل إدارة الميناء لكارثة غرق السفينة وما خلفته من تسرب نفطي، وعدم اتخاذها أي إجراءات حتى الآن لتلافي تأثيراتها على المديين القريب والبعيد على البيئة والموارد البحرية.
وأشارت إلى وجود أكثر من 10 سفن أخرى متهالكة ومهددة بالغرق في سواحل عدن، والتي باتت تشكل قنابل موقوتة تهدد البيئة البحرية والبنية التحتية لميناء عدن، والذي لا يخدم سوى أطماع الاحتلال الإماراتي.
وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التسرب النفطي وحماية البيئة البحرية في عدن.. محذرة من خطر غرق السفن الأخرى التي تهدد بتكرار واتساع حجم الكارثة وتدمير البيئة البحرية.
ودعت كافة النشطاء ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذا الخطر وضرورة التحرك لحماية البيئة والحياة البحرية في ميناء عدن.
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