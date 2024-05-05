أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 34 ألفاً و683

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 34 ألفاً و683أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفاً و683 شهيداً و78 ألفاً و18 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و110 مصابين.

وأوضحت أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة، لافتة إلى أنه لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 212 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.