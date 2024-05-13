دوت الخليج -

المبعوث الأممي: تحضيرات لتسوية شاملة في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الاستمرار في إجراء تحضيرات لوقف نار شامل في أرجاء البلاد وتسوية عامة، مع العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين. المبعوث الأممي: تحضيرات لتسوية شاملة في اليمنأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الاستمرار في إجراء تحضيرات لوقف نار شامل في أرجاء البلاد وتسوية عامة، مع العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وقال غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن اليوم الإثنين: إن "الوضع الإقليمي يعقّد من إمكانية إحراز تقدم في اليمن". وأشار المبعوث الأممي إلى أن "التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في اليمن"، مؤكداً أن المدنيين في اليمن يواجهون باستمرار ظروفاً خطرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المبعوث الأممي: تحضيرات لتسوية شاملة في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.