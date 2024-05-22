أخبار اليمن : 14 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

14 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون، إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين، كانت تتجمع أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء على الأقل بينهم أطفال، بالإضافة إلى جرح 20 آخرين.
كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النازحين أثناء خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 229 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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