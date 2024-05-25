أخبار اليمن : التكوينات الشبابية تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني

التكوينات الشبابية تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطنيبمناسبة العيد الوطني الـ34 للجمهورية اليمنية 22 مايو، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية تقدير وبعد:

بإسم القطاع الشبابي والطلابي للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة العيد الوطنى الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة المباركة.

الأخ رئيس المؤتمر

إن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية فى الـ٢٢ من مايو المجيد 1990 يعد حدثاً مهماً من أهم الأحداث والمنجزات التاريخية التى شهدها الوطن على إمتداد مساحته الجغرافيه ومثل أعظم منجز في التاريخ المعاصر ولقد كانت ولا زالت الوحدة اليمنية لحظة نور تشع أملا فى تاريخ اليمن وبعثاً جديداً لأمجاد سبأ وحمير وحضرموت وكانت تجسيداً لوحدة الشعب والوطن والهوية وإستعادة لماض حضاري تليد نافسنا فيه آمماً عظيمة فى الإبداع والإنجاز الحضاري.

إن ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يعيد لنا التذكير بالجهود الكبيرة والنضالات العظيمة التى قدمها الشعب اليمني وبذلها مع قواه الوطنية حيث كان تحقيق هذا المنجز التاريخى الهام حصيلة نضال وكفاح تاريخى طويل لأبناء شعبنا اليمنى فى شمال الوطن وجنوبه فالوحده اليمنيه لم تأت من فراغ بل جاءت كحصيلة وثمرة لنضالات اليمنيين وتحقيقاً لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر واستجابة لنداء الثوار الأحرار وتجسيداً لطموحات وأحلام الشعب بكل فئاته وقد كان المؤتمر الشعبي العام في طليعة القوى الوطنية التى أسهمت بدور فاعل فى تحقيق هذا المنجز الوحدوى العظيم الذى أنهى عهود التشطير والصراعات وخلق عهدا جديد من الاستقرار والبناء والتنميه والمنجزات التى تحققت لأبناء الشعب وفي مقدمتها الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأى والتعبير والانتخابات التنافسية والتداول السلمي للسلطة.

الأخ رئيس المؤتمر

إن هذا المنجز الوحدوى العظيم الذى تحقق بإرادة الشعب وتضحياته فى الـ22 من مايو المجيد وشكل النواة الأولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة سيظل راسخاً فى وجدان وأفئدة الشعب وأجياله المتعاقبه ونورا يضيئ لليمنيين طريق حياتهم وستتحطم على صخرة وعي الشعب كل المؤمرات والمخططات التى تستهدف الوطن ووحدته وأمنه وإستقراره وستنتصر الوحدة رغم كل المكائد والمؤمرات الخارجية والعمالة الداخلية وسيبقى اليمن شامخاً بأمجاده الحضارية وإرثه التاريخى ومواقفه القومية العروبية الأصيلة فى مناصرة قضايا أمته المصيرية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها الباسلة وملاحمها البطولية فى مواجهة جرائم الإحتلال الصهيونى البغيض إيمانا منه بأن إنتصار فلسطين هو إنتصار لكل العرب والمسلمين مترجماً ذالك بالقول والفعل من خلال الحشود المليونية التضامنية الداعمة والمساندة لعملية طوفان الأقصى بمختلف الساحات الوطنية على مدى سبعة أشهر مضت كما أن الملاحم البطولية التى تسطرها القوات المسلحة فى البحر الأحمر والعربى وباب المندب بإستهداف السفن المرتبطه بالعدو الصهيونى والقوى الداعمه له وإستهداف مواقع العدو الصهيونى بالأراضي المحتلة.

ختاماً.. نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد، مؤكدين لكم أننا سنظل أوفياء للوحدة الوطنية ولكل ثوابت الوطن ومدافعين عنها ضد كل المخططات والمؤمرات التى تستهدفها.

وفقكم الله وسدد خطاكم، وحفظ الله اليمن آمناً مستقراً حراً أبياً وموحداً.

وتقبلوا فائق تقديرنا

أخوكم/

ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة