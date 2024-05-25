أخبار اليمن : فروع المؤتمر : الوحدة اهم منجز في تاريخنا المعاصر

دوت الخليج -

فروع المؤتمر : الوحدة اهم منجز في تاريخنا المعاصر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

وأكد رؤساء الفروع في برقياتهم أن الوحدة ستظل هي المنجز الأهم والاعظم للشعب اليمني في تاريخه المعاصر وهو الأمر الذي يتطلب من جميع أبناء الشعب اليمني إدراك أهمية الحفاظ عليها ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدفها من قبل القوى المعادية لليمن .

واشاد رؤساء الفروع بمواقف المؤتمر التي تدين العدوان الامريكي البريطاني على بلادنا مؤكدين على موقف المؤتمر المساند والمناصر والمتضامن مع فلسطين وشعبها باعتبارها قضية الأمة الاولى .

وجددت البرقيات التفاف فروع المؤتمر خلف قيادة المؤتمر التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس واللجنة العامة والأمانة العامة وبما يحافظ على وحدة وتماسك المؤتمر وأداء دوره الوطني .