أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35903

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35903
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و903 شهداء، و80 ألفاً و420 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلفت 46 شهيداً، و130 مصاباً.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحراً وبراً وجواً منذ 232 يوماً، متسبباً بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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