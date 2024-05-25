أخبار اليمن : صنعاء.. تأجيل موعد الإفراج عن 100 أسير إلى غداً

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صنعاء.. تأجيل موعد الإفراج عن 100 أسير إلى غداً

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم، تأجيل مبادرة الإفراج عن أكثر من 100 أسير إلى صباح يوم غدٍ الأحد. صنعاء.. تأجيل موعد الإفراج عن 100 أسير إلى غداًأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم، تأجيل مبادرة الإفراج عن أكثر من 100 أسير إلى صباح يوم غدٍ الأحد. وقال المرتضى في تغريدة عبر منصة "إكس"، "بسبب بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة إلى صباح يوم غدٍ الأحد" وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قد كشف مساء السبت، عن مبادرة إنسانية من طرف واحد تتمثل في الإفراج عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر.



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