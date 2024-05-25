أخبار اليمن : اليونايتد بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي

اليونايتد بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي
توّج فريق مانشستر يونايتد بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، بعد تغلبه على جاره اللدود مانشستر سيتي 2 - 1 في المباراة النهائية، يوم السبت.
أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن متقدما بهدفين سجلهما أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39.
وفي الشوط الثاني قلص البلجيكي جيريمي دوكو الفارق مسجلا الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87.
وفاز مانشستر يونايتد بالكأس العريقة للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب واحد من أرسنال الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد برصيد 14 مرة.
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