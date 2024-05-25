أخبار اليمن : اجتماع بصنعاء يناقش آليات حصر وتقييم أضرار العدوان

اجتماع بصنعاء يناقش آليات حصر وتقييم أضرار العدوانناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق دور الوزارة في حصر وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن العدوان والحصار.

واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين آليات حصر وتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية من طرق وجسور ومباني وغيرها جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.

وجرى التطرق إلى الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية الحصر والتقييم الفني لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وغيرها من الجهات المعنية.

وفي الاجتماع أكد وزير الأشغال أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووفق آلية موحدة في حصر وتقييم أضرار العدوان والحصار، بما يفضي إلى نتائج دقيقة يتم البناء عليها في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتنفيذ المهام المطلوبة منها، وفقا للآليات والخطط المعتمدة لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم.

وشدد الوزير مطلق على ضرورة اعتماد برامج لتدريب وتأهيل خبراء في مجال حصر وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن العدوان والحصار بمختلف القطاعات.

