أخبار اليمن : لتأمين الاستقرار التمويني.. أجهزة تعقب في وسائل نقل الغاز بصنعاء

لتأمين الاستقرار التمويني.. أجهزة تعقب في وسائل نقل الغاز بصنعاءناقش اجتماع بصنعاء، برئاسة نائب وزير النفط والمعادن- القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، آلية وإجراءات تركيب أنظمة تتبع وأجهزة تقنية لغرض متابعة كافة وسائل نقل الغاز وتعزيز الاستقرار التمويني بهذا المادة وتوفيرها للمواطنين.

وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلين للقطاع الخاص وعدد من المختصين في الشركة اليمنية للغاز، إلى أهمية تركيب أجهزة تتبع على مختلف وسائل نقل الغاز سواء المقطورات الكبيرة وذات الحمولة الكبيرة التي تحمل الغاز من منشأة رأس عيسى إلى مختلف المحافظات، أو عبر وسائل النقل المتوسطة "بوبتيلات" والدينات وكذا معارض وكلاء البيع، الى جانب صهاريج الغاز وأهمية هذا الإجراء في تثبيت الاستقرار التمويني وتعزيز الرقابة.

ووافق الاجتماع على البدء في إعداد أدلة الإجراءات ونماذج العمل الذي سيتم استخدامها لإنجاز هذه المهمة، بحيث يتم استكمال أعمال الحصر لكافة وسائل النقل لمادة الغاز.

كما تم الاتفاق على تدشين العمل في تركيب هذه الأجهزة منذ السبت القادم، وعلى أن يرافق ذلك الإعلان عن هذه الآلية وسرعة التعميم لملاك وسائل نقل الغاز، بتوفير الضمانات الرسمية ليتم استكمال إجراءات تجهيز تلك الوسائل وتزويدها بأجهزة التتبع والرقابة.

وفي الاجتماع أكد الواحدي أهمية هذه الآلية المتعلقة بتركيب أجهزة التتبع والتي تأتي ضمن البرامج التنفيذية للشركة اليمنية للغاز وفي إطار توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باستقرار الوضع التمويني لمادة الغاز وتوفيرها للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وتحمل المسؤولية الكاملة بما يسهم في تعزيز تأمين الاستقرار التمويني للغاز والحفاظ على المخزون من هذه المادة.