اعتقال 5 إرهابيين في الجزائر

اعتقال 5 إرهابيين في الجزائرأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة اعتقلت عدداً من الأشخاص جنوبي البلاد في إطار مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه " في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، ألقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري القبض على خمسة إرهابيين".

وأضاف البيان: إن الاعتقال جاء "في عمليتين منفصلتين، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يونيو الماضي، في القطاع العملياتي برج باجي مختار والقطاع العسكري تمنراست، في الناحية العسكرية السادسة، أقصى جنوبي الجزائر".

وتابع: إن "العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري تمنراست تمكّنت من توقيف اربعة إرهابيين".. موضحاً أنّ "الإرهابيين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة لدى الموقوفين، بينها أسلحة رشاشة ومسدسات.

ونفذت القوات المسلحة الجزائرية عملية ثانية في القطاع العملياتي برج باجي مختار، أدّت إلى اعتقال إرهابي خامس.

وختم بيان الدفاع الجزائرية بالتأكيد أن "هذه العمليات تؤكد، مرة أخرى، فعّالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، والجهود المبذولة من قواتنا المسلحة، من أجل تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن" فيها.