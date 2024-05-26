أخبار اليمن : تفاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزة

تفاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزةحذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، من عودة "المجاعة" لمدينة غزة وشمالي القطاع نتيجة إغلاق إسرائيل المعابر إلى القطاع ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إليه.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "تتعمّق الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، مع استمرار احتلال معبر رفح وإغلاقه أمام دخول شاحنات المساعدات، وإعاقة دخولها من معبر كرم أبو سالم، حيث تُطبِق إسرائيل بذلك حصارها على قطاع غزة بالكامل".

وأضاف: "بذلك يعود شبح المجاعة ليتهدد من جديد محافظتي غزة والشمال، وتتفاقم أزمة الأمن الغذائي في محافظات الوسط والجنوب، خاصة مع نزوح عشرات آلاف المواطنين من مدينة رفح جراء عملية الاجتياح التي يقوم بها جيش الاحتلال".

وتابع الإعلامي الحكومي: "نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به".

وذكر أن "ما دخل من شاحنات عبر الرصيف البحري (الذي أنشأته الولايات المتحدة) منذ بداية عمله (قبل أسبوع)، لم يتجاوز 100 شاحنة"، فيما "دخل محافظتي غزة والشمال الأسبوع الماضي 214 شاحنة، منها 109 محملة بالطحين للمخابز والمواطنين و6 شاحنات أدوية فقط"، وفق المصدر نفسه.

وطالب المكتب "بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح"، مشيراً إلى أن المعابر البرية "هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والحد من أزمة الأمن الغذائي ومنع المجاعة التي تهدد كافة مناطق القطاع".

وطالب المجتمعَ الدولي بـ "الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبو سالم وإعادة تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون".