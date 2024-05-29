أخبار اليمن : توجيه عاجل بصرف بدل انتقال لمنتسبي هذا القطاع

توجيه عاجل بصرف بدل انتقال لمنتسبي هذا القطاعوجه وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال يحيى بدرالدين الحوثي بصرف بدل انتقال لمنتسبي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار من صندوق الجهاز بإجمالي مبلغ 162 مليوناً و500 ألف ريال.

ويبلغ عدد منتسبي الجهاز من "معلمين، موجهين، وإداريين" ثابتين ومتطوعين ستة آلاف و500 موظف وموظفة بواقع 25 ألف ريال لكل موظف.

وأشاد وزير التربية خلال اجتماع بقيادة الجهاز وموظفي محو الأمية وتعليم الكبار بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور أحمد الرباعي، لمناقشة سير العمل بالجهاز بجهود العاملين في الجهاز وثباتهم واستمرارهم في أعمالهم رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار.

فيما استعرض رئيس الجهاز الكبسي، أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لتنفيذ المهام المنوطة بهم وفقاً للإمكانات المتاحة.

