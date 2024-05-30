أخبار اليمن : 637 حاجاً يغادرون صنعاء إلى الأراضي المقدسة

637 حاجاً يغادرون صنعاء إلى الأراضي المقدسة
غادر مطار صنعاء الدولي اليوم 637 حاجاً وحاجة، متوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة للعام 1445هـ.
وانطلقت الرحلة الجوية الأولى من الفوج الثاني للحجاج اليمنيين من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية وعليها 233 حاجاً وحاجة، فيما أقلعت الرحلة الثانية وعليها 153 حاجاً وحاجة، في حين أقلت طائرة الخطوط الجوية اليمنية 251 حاجاً وحاجة من مطار صنعاء الدولي في الرحلة الثالثة إلى مدينة جدة لأداء مناسك الحج والعمرة.
وعبر عدد من الحجاج المغادرين مطار صنعاء الدولي عن سعادتهم بتبسيط إجراءات سفرهم والتعامل الراقي معهم من قبل العاملين في المطار.
واعتبروا مطار صنعاء هو الأول في الجمهورية والأقرب لمعظم المحافظات والبوابة الأولى للعالم.
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