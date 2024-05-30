أخبار اليمن : رياح وحرارة شديدة وتحذير للصيادين

رياح وحرارة شديدة وتحذير للصيادينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، وهبوب رياح نشطة على المناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى والسواحل خلال الـ72 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء جافة وحارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 - 44 درجة مئوية.

ويتوقع أيضاً أجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح قوية على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها 30 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب.

ومن المحتمل هبوب رياح شمالية شرقية نشطة على المناطق الصحراوية تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وبالإكثار من شرب المياه والسوائل.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب.