أخبار اليمن : صلاح يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى

صلاح يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
رفع رئيس الهيئة البرلمانية عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عزام عبدالله صلاح برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها :
الأخ الشيخ / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يسرنا بإسم قيادة وأعضاء الهيئة النيابية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب أن نرفع إليكم ومن خلالكم لجميع قيادة المؤتمر واعضائة ومناصريه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الوطن وأبناء شعبنا باليُمن والخير والبركات.. سائلين الله العلي القدير لكم التوفيق في مهامكم الوطنية والتنظيمية بما فيه خير وصالح الوطن والشعب..
كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة واليمن في نصر وعزة والمؤتمر الشعبي العام ثابت وراسخ بقيادتكم الحكيمة..
عيد أضحى مبارك
وكل عام وانتم والوطن بالف خير..
اخوكم /
عزام عبدالله صلاح
عضو اللجنة العامة
رئيس الهيئة البرلمانية
للمؤتمر الشعبي العام
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