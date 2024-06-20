أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من أجواء حارة والحرارة الشديدة

دوت الخليج -

الأرصاد يحذر من أجواء حارة والحرارة الشديدة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأوضح المركز، أن الأجواء ستكون حارة الى شديدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون حارة ورطبة على المناطق والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40 درجة مئوية.

وأفاد المركز أن الرياح ستكون شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25- 35 عقدة، ورياح معتدلة الى قوية على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 12- 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ( ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز، المحويت، حجه و غرب صعدة)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (عمران، صنعاء، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، هضبة حضرموت والمهرة)، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الصحراوية مثيرة للأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، حيث ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاكثار من شرب الماء والسوائل.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

وطالب المواطنين من عدم التواجد في بطون الاودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية