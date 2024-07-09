أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار غزيرة في هذه المناطق

أجواء حارة وأمطار غزيرة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، صعدة، ريمة، المحويت، حجة، مرتفعات لحج، أبين وشبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء ومناطق من سهل تهامة، وأمطار متفرقة على أجزاء من سواحل وصحاري محافظتي حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقدة ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 20 - 30عقدة.

وأشار إلى أجواء شديدة الحراة جداً في صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف تتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 45 درجة مئوية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السواحل والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة بين 37 إلى 41 درجة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز ـ المعافر: 23.6ملم، إب : 11.8، تعز ـ المدينة: 5.2، المحويت: 2.7، حجة: 2.5، المهرة ـ صرفيت: 0.6، إب ـ بعدان: 0.2ملم.

كما هطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، الضالع ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية.

كذلك حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المركز قاطني الصحارى والسهول والسواحل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالإكثار من شرب السوائل.