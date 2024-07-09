أخبار اليمن : خروج جميع النقاط الطبية والعيادات في غزة عن الخدمة

خروج جميع النقاط الطبية والعيادات في غزة عن الخدمة
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، خروج كافة النقاط الطبية وعيادات الطوارئ التابعة له عن الخدمة في محافظة غزة.
وقال الهلال الأحمر، في بيان اليوم، إن ذلك جاء "بسبب إجراءات الإخلاء القسري التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق المحافظة التي توجد بها هذه النقاط والعيادات الطبية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إدارة مستشفى المعمداني في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مسيرة إسرائيلية".
وأضافت أن "النازحين وجميع المرضى أجبروا على المغادرة (من المستشفى) مما يعرضهم لخطر جسيم".
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