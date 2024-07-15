أخبار اليمن : إحالة 6 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة

إحالة 6 متهمين بقضايا فساد إلى النيابةأقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 6 متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة حيث بلغ حجم الضرر 452 ألفا و495 دولار بالإضافة إلى 49 مليونا و576 ألف ريال.

واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.

كما ناقشت في الاجتماع عدد من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وإحالتها للقضاء وفقاً للقانون.