أخبار اليمن : استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة المواصي في "خانيونس" التي ارتكبَها العدو الصهيوني.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية واستهدفت السفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت السفينة "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.. مبينة أن استهداف السفينتين جاء لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وذكر البيان أن العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت السفينة (Olvia)، وحققت العملية هدفها بنجاح.
وأكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الأشقاء في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة إلا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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