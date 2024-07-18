أخبار اليمن : تحذير من الأرصاد: أمطار ورياح وأجواء حارة

تحذير من الأرصاد: أمطار ورياح وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وسقطرى، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، مرتفعات أبين ولحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، مرتفعات سهل تهامة وأجزاء من صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة ، المحويت ومرتفعات كل من الجوف ومأرب وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية والغربية وخليج عدن.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 50 عقدة، ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، تتراوح سرعتها بين 24 - 34 عقدة نهاراً.

ويتوقع أيضاً أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية بين 33 - 39 درجة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الكدن - الحديدة : 30 ملم، إب : 6.1، الضالع : 3، السدة - إب : 3، بعدان - إب : 2.8، عمران - المدينة : 2.4، قاع البون - عمران : 2.4

وتراوحت الأمطار في أمانة العاصمة بين 0.4 - 2.4 ملم، تعز- المطار: 0.4، صرفيت ـ المهرة: 0.2 ، المحويت: 0.2، طور الباحة ــ لحج: 0.1 ، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، ريمة، ذمار، حجة وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المواطنين والعاملين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل وأخذ الحذر عند هبوب العواصف الترابية والرملية.