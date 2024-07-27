أخبار اليمن : 39258 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

39258 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و258 شهيداً، و90 ألفاً و589 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 41 شهيداً و103 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ295 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال .
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