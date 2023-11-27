وزير خارجية الأردن: حل الدولتين يجب أن يبدأ الآن بضمان نهاية العدوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين إن العمل على حل الدولتين يجب أن يبدأ الآن بضمان نهاية العدوان على غزة.

وأضاف الصفدي خلال تصريحات له في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، اليوم الإثنين، إنه يجب أن يعود الفلسطينيون إلى منازلهم التي نزحوا منها في شمال القطاع، وأن تحصل غزة على الدعم الإنساني المطلوب في أسرع وقت.

وشدد وزير الخارجية الأردني، على أنه يجب أن ينتهي الصمت تجاه العدوان في غزة وتنتهي الحرب، ويجب ألا تكون إسرائيل فوق القانون، مشيرا إلى أن 50% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال.

وتابع وزير الخارجية الأردني من برشلونة: « على إسرائيل أن تدرك أنها تستطيع تهجير السكان قسريا من قطاع غزة » .

من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الإثنين إن السلطة الفلسطينية هي الشريك الوحيد الممكن والموثوق للسعي إلى السلام في الشرق الأوسط.

وجاءت التعليقات خلال استضافة الوزير لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة.