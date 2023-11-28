إقلاع الطائرة الـ30 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - أقلعت الطائرة الـ 30 من الجسر الجوي الكويتي، اليوم الثلاثاء متجهة إلى مطار العريش؛ لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة محملة بـ 10 أطنان من المساعدات لمساعدتهم في مجابهة فصل الشتاء.

وتأتي تلك المساعدات بالتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، وتضم الطائرة مساعدات إغاثية عاجلة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للحاجة الملحة لها لدخول فصل الشتاء بالإضافة إلى مواد غذائية وطبية.