الجامعة العربية تعلن مشاركتها ببعثة في متابعة انتخابات الرئاسة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها ببعثة من مراقبيها برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية المقرر إجراء جولتها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل داخل مصر، وذلك بتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تشكيل هذه البعثة يأتي تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أن الأمين العام للجامعة العربية وجه بتشكيل بعثة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، لمتابعة هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه البعثة تأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

وأوضحت الجامعة العربية "أن أهداف البعثة تتمثل في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

ونوهت إلى أن البعثة ستصدر بيانها التمهيدي عقب الانتهاء من عملية المتابعة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.