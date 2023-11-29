ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء ملامسة أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريباً، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد ثقة المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو الماضي.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولاراً للأوقية.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولاراً للأوقية.
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