الذهب عند أعلى مستوى في 7 أشهر

الذهب عند أعلى مستوى في 7 أشهراستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين لقراءة رئيسة تتعلق بالتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع أم لا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 76ر2041 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو في جلسة أمس الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2ر0 في المائة إلى 40ر2042 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 95ر24 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 2ر0 في المائة إلى 24ر930 دولار، وتراجع البلاديوم 4ر0 في المائة إلى 42ر1023 دولار للأوقية.