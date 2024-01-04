العراق.. قتيلان و5 جرحى في قصف مقر للحشد الشعبي ببغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 12:31 مساءً - أفادت هبة التميمي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في بغداد، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار شرق العاصمة بغداد.

ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" عن مسؤول أمنى، أن قصفًا جويًا مجهولاً، يُرجح أنه بطيران مسيّر، استهدف مقرًا للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الطيران الحربي يحلق في سماء العاصمة العراقية بغداد بعد قصف على مقر للحشد الشعبي.

وكشفت الشرطة العراقية، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء 12 حركة "النجباء"، الكائن في محيط كلية الشرطة العراقية شرق بغداد، تعرض إلى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

وذكرت أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى كحصيلة أولية جراء الانفجار.

وأكدت سائل إعلام عراقية، أن القتيلين في القصف هما قائد من حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده.