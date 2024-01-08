رئيس العراق يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الفلسطينيين فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 05:39 مساءً - دعا الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث للفلسطينيين فى قطاع غزة، مطالبا بالعمل الفورى لإيقاف العدوان، مقدما التعازى للصحفى وائل الدحدوح، فى استشهاد نجله وأفراد عائلته فى قصف للعدوان الإسرائيلى.

وقال الرئيس العراقي - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "ما تعرض له الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حاليا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة".

وأدان "الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية"، مضيفا: "كما نُعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق".