اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة يدعم ملتقى القيادات الشبابية بصلالة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تحت رعاية سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس_الشورى و رئيس لجنة سوق العمل في غرفة تجارة و صناعة عمان و برئاسة عمار بن سعيد فاضل يعقد الاثنين المقبل ملتقى القيادات الشبابية في مكتبة دار الكتاب العامة في صلالة بسلطنة عمان.

و يثري الملتفى كوكبة متميزة من الشباب العماني في شتى المجالات حيث يسلط الملتقى الضوء على دور الشباب الحيوي و المهم في مختلف المجالات من خلال أربع محاور حيث يركز المحور الاول على الدور الثقافي للشباب و تجسيدا لمقولة اعطني مسرحا اعطيك شعبا مثقفا تعنونت ورقة العمل المختصة بهذا المحور بعنوان تطور المسرح الشبابي في ظفار.

(مسابقة الإبداعات الشبابية نموذجا)

يقدمها المؤلف و المخرج المسرحي عبدلله عبدالعزيز تبوك رئيس فرقة موشكا المسرحية .

و لأهمية الابتكار و لتميز العنصر الشبابي به تطرق اولى جلسات ملتقى القيادات الشبابية للشباب و الابتكار ويثري الجلسة كلا من المهندس سعيد بن سالم الحريزي عضو فريق الابتكار بمكتب محافظ ظفار الخبير الوطني لدى المنظمة العالميه الملكية الفكرية الوايبو و بشار بن مبخوت مسن رئيس فريق الابتكار بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار و المبتكر عبدالله بن عماد التيسيري رئيس تنفيذي و رئيس مبادرة فكرتك مستحقه مبتكر جهاز طبي

و يتطرق المحور الثالث للملتقى للشباب و القيادة ويثري هذا المحور كلا من قيس بن غانم المرهون امين السر العام لنادي الاتحاد الرياضي.

عبدالله بن ثاني العبيداني اعلامي و رئيس مجلس إدارة قناة مزون الإلكترونية و المهندس محمد بن مسلم هبيس عضو اللجنة الشبابيه ببلدية ظفار الفائز بجائزة الإجادة الشبابيه ٢٠٢٣ و يدير الجلسة الاعلامي محمد بن علي الخالص المسهلي و يتطرق المحور الرابع الشباب و ريادة الأعمال و دورهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة

يثري هذا المحور كلا من محمد سعيد مرعي الشنفري.

مؤسس شركة منتجات اللبان الطبيعية

عضو لجنه الموسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار عماد عبدالله عبيدون

مؤسس تقنية العلوم المتقدمة

باحث في مجال الطاقة و الكيمياء

صاحب العلامة التجاريه نانو لبان

ماجد بن علي المسهلي شريك مؤسس في مشروع اوسارا السياحي .