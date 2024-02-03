إيران: الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق خطأ استراتيجي خطير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 01:28 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، الهجمات العسكرية الأمريكية، فجر اليوم السبت، على عدد من المناطق في سوريا والعراق.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأمريكية مغامرة وخطأ استراتيجي، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام،أمس الجمعة، عن مسؤول أمريكي تأكيده بدء ضربات أمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن، بحسب وكالات.

وقالت وسائل الإعلام، نقلاً عن مسؤول دفاعي، إن الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وإنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران، خلال الأيام المقبلة.

وهاجمت طائرات مُسيّرة أمريكية، أهدافًا ومقرات في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا، وفقًا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية".