العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي للاحتجاج على الهجمات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 02:25 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن وزارة الخارجية استدعت اليوم السبت القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى بغداد لتسليم مذكرة احتجاج رسمية على الضربات الجوية الأميركية في العراق.

وشنت القيادة المركزية الأمريكية، في الرابعة مساء يوم الجمعة، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت أكثر من 85 هدفًا، بطائرات تضم قاذفات بعيدة المدى، استخدمت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وبحسب بيان البنتاغون، فإن القوات العسكرية الأمريكية، استهدفت مواقع تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له، والتشكيلات المرتبطة به، وهي مراكز قيادة واستخبارات ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات،ردا على تعرض قاعدة «التنف»الأمريكية، على الحدود السورية الأردنية، لهجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة عشرات آخرين، يوم 28 يناير / كانون الثاني.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، بعدما ضربت القوّات الأميركيّة عشرات الأهداف المرتبطة بطهران في العراق وسوريا.. بينما أفادت السلطات الإيرانية بأنه لا توجد قواعد وثكنات للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.