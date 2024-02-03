الجيش الأردنى ينفى المشاركة بالغارات الجوية الأمريكية داخل العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 06:31 مساءً - نفى الجيش الأردني مشاركته في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني، إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.