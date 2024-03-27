انخفاض مؤشر بورصة مسقط 0.94%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 44.7 نقطة، بنسبة 0.94 في المائة يوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4710.79 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4755.46 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول أربعة ملايين و986 ألفًا و343 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 4.5 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت أربعة ملايين و771 ألفًا و114 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.472 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.98 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 518 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.40 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 710 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 14.25 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 192 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.85 في المائة.