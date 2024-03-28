الصحة العالمية تحذر من مجاعة في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 صباحاً - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة، بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكتب "جيبريسوس" على حسابه بمنصة "إكس": "المجاعة تلوح في الأفق في غزة وسط القصف المستمر، ولا تزال المجاعة والمرض يعصفان بالسكان وهناك حاجة الآن إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة، وهذا يعني: السماح بإيصال الغذاء ومصادر التغذية الأخرى والأدوية وتسريع توصيلها، وحماية المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من رعاية المرضى الذين يعانون من المجاعة والأمراض والإصابات".

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأصر على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى القطاع الفلسطيني.

بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، إن إسرائيل لن تسمح بعد الآن لقوافل الأونروا الإنسانية بالدخول إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب لازاريني، فإن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة، استُشهد 32.490 فلسطينياً وأُصيب ما يقرب من 75 ألفًا آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي.