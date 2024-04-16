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الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:29 صباحاً - بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع وفد أمني إماراتي، سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين وذلك انعكاسا لعلاقة قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الشيخ سالم النواف ثمن، خلال اللقاء، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وأشاد بالاجتماعات الأمنية والمرورية المشتركة بين الوزارتين الكويتية والإماراتية.

ومن جهته، أعرب الوفد الإماراتي عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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